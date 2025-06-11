МЗС Фінляндії викликало повіреного Росії через можливе порушення повітряного простору

Посольство Росії у Фінляндії (Фото: Mauri Ratilainen/EPA)

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало тимчасового повіреного у справах Росії на бесіду через можливе порушення повітряного простору. Про це повідомив фінський мовник Yle.

Розмова запланована на середу, 11 червня, але МЗС Фінляндії поки що не надає жодних подробиць. Тимчасовим повіреним у справах є заступник посла.

Читайте також Тил для Фінляндії та рекорди в оборонці. Як рік у НАТО змінив Швецію

Російський військовий літак підозрюється у порушенні повітряного простору Фінляндії вдень у вівторок, 10 червня, біля Порвоо. Прикордонна служба розслідує інцидент.

Вчорашній інцидент – другий за короткий час. Попереднє ймовірне порушення повітряного простору сталося наприкінці травня. Після нього МЗС країни поспілкувалося з послом Росії у Фінляндії Павлом Кузнєцовим та вручило йому ноту з цього приводу.

23 травня повідомлялося, що Фінляндія підозрює два російські літаки у порушенні її повітряного простору біля узбережжя міста Порвоо на півдні країни.

25 травня МЗС Фінляндії викликало Кузнєцова для надання роз'яснень.