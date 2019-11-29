Глава Минобороны Британии: РФ тестирует нас, также через Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Россия - реальная угроза для НАТО, которой можно противостоять, только усиливая международное партнерство. Так считает глава Минобороны Британии Бен Уоллес, который выступил вчера на дебатах в Королевском Объединенном институте оборонных исследований (RUSI) в Лондоне.

"Россия шаг за шагом и миллиметр за миллиметром проверяет нашу решимость, например, используя Украину для этого: там она применяет гибридный способ ведения войны", - сказал британский министр.

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По его словам, там, где происходят поползновения России, "мы должны вместе взять это под контроль и дать решительный отпор".

Французский лидер Эмманюэль Макрон уверен, что без России Европа "исчезнет", добавив, что санкции против страны-оккупанта "не в наших интересах". Он назвал Россию "глубоко европейской страной" и назвал условия ее возвращения на саммит G8. На днях он пошел вразрез с НАТО: хотел рассмотреть идею Путина о ракетах в Европе, но в итоге не принял ее.