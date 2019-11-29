Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Глава Минобороны Британии: РФ тестирует нас, также через Украину

Глава Минобороны Британии: РФ тестирует нас, также через Украину - Фото
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Бен Уоллес (фото - ЕРА)
29.11.2019, 07:15

Не далее как вчера французский президент заявил, что Россия - "не враг НАТО". В тот же день Бен Уоллес сказал, что Россия - "реальная угроза НАТО".

Россия - реальная угроза для НАТО, которой можно противостоять, только усиливая международное партнерство. Так считает глава Минобороны Британии Бен Уоллес, который выступил вчера на дебатах в Королевском Объединенном институте оборонных исследований (RUSI) в Лондоне.

"Россия шаг за шагом и миллиметр за миллиметром проверяет нашу решимость, например, используя Украину для этого: там она применяет гибридный способ ведения войны", - сказал британский министр.

Смотрите видео: Макрон заявил, что Россия – не враг НАТО

По его словам, там, где происходят поползновения России, "мы должны вместе взять это под контроль и дать решительный отпор".

Французский лидер Эмманюэль Макрон уверен, что без России Европа "исчезнет", добавив, что санкции против страны-оккупанта "не в наших интересах". Он назвал Россию "глубоко европейской страной" и назвал условия ее возвращения на саммит G8. На днях он пошел вразрез с НАТО: хотел рассмотреть идею Путина о ракетах в Европе, но в итоге не принял ее.

Напишите нам
нато Бен Уоллес
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 