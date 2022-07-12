Моравецкий: Путин – наследник ОУН–УПА, который пытается навязать "русский мир"

Польский премьер Матеуш Моравецкий во время мероприятий в Варшаве в память о жертвах Волынской трагедии назвал российского диктатора Владимира Путина "наследником" Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.

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В своей речи он сначала сказал, что "сегодня мы имеем дело с попыткой завоевать суверенную Украину. Ту Украину, которая, борясь за свой суверенитет и свободу, борется и за нас, а также за нашу свободу и независимость".

"Сегодня Украина переживает эту ненависть, этот ужасный национализм, которому она подверглась 80 лет назад. Сегодня Украина видит, к чему это приводит, к страшному национализму. Как отличается подход от хорошего, теплого, здорового патриотизма, то есть любви к своей стране, уважению к другим, а национализм — ненависть к другим, презрение и, как следствие, смерть и плен", — сказал Моравецкий.

По его словам, сегодня именно Путин, Кремль и Москва "ведут себя в геноцидно-преступной манере".

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"Украина видит, к чему ведут национализм и империализм, и что Путин – наследник ОУН-УПА, который пытается навязать русский мир", – добавил он.

Премьер Польши отметил, что "мы должны бороться за правду о каждом, убитом на Волыни, и мы не должны поддаваться искушению ложного примирения".

"В интересах России и Москвы снова разделить поляков и украинцев. <...> Сегодня Украина прекрасно видит, что только на основании правды... можно строить будущее. Сегодня у нас есть возможность преодолеть столетия неприязни и ненависти, возможность, которую мы не можем упустить, потому что потомки нам не простят", – подчеркнул он.

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Евгений Пилипенко

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