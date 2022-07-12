UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Моравецкий: Путин – наследник ОУН–УПА, который пытается навязать "русский мир"

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 12:47
Моравецкий: Путин – наследник ОУН–УПА, который пытается навязать
Матеуш Моравецкий (фото - ЕРА)

Польский премьер Матеуш Моравецкий во время мероприятий в Варшаве в память о жертвах Волынской трагедии назвал российского диктатора Владимира Путина "наследником" Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В своей речи он сначала сказал, что "сегодня мы имеем дело с попыткой завоевать суверенную Украину. Ту Украину, которая, борясь за свой суверенитет и свободу, борется и за нас, а также за нашу свободу и независимость".

"Сегодня Украина переживает эту ненависть, этот ужасный национализм, которому она подверглась 80 лет назад. Сегодня Украина видит, к чему это приводит, к страшному национализму. Как отличается подход от хорошего, теплого, здорового патриотизма, то есть любви к своей стране, уважению к другим, а национализм — ненависть к другим, презрение и, как следствие, смерть и плен", — сказал Моравецкий.

По его словам, сегодня именно Путин, Кремль и Москва "ведут себя в геноцидно-преступной манере".

Читайте также: Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе для граждан Польши

"Украина видит, к чему ведут национализм и империализм, и что Путин – наследник ОУН-УПА, который пытается навязать русский мир", – добавил он.

Премьер Польши отметил, что "мы должны бороться за правду о каждом, убитом на Волыни, и мы не должны поддаваться искушению ложного примирения".

"В интересах России и Москвы снова разделить поляков и украинцев. <...> Сегодня Украина прекрасно видит, что только на основании правды... можно строить будущее. Сегодня у нас есть возможность преодолеть столетия неприязни и ненависти, возможность, которую мы не можем упустить, потому что потомки нам не простят", – подчеркнул он.

Читайте также: Моравецкий: Путина нужно отстранить от власти, иначе угрозы и шантаж продолжатся

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Матеуш Моравецкий история польша владимир путин упа оун волынская трагедия национализм
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 