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Моравецкий уверен, что США не оставят Украину: Ее поражение было бы масштабнее Вьетнама

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 10:18
Моравецкий уверен, что США не оставят Украину: Ее поражение было бы масштабнее Вьетнама - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - Twitter политика)

Невзирая на некоторые негативные для Украины заявления от возможных кандидатов в президенты из Республиканской партии, США едва ли ослабят поддержку воюющей за существование страны. Это в интервью Financial Times предположил польский премьер Матеуш Моравецкий.

По его мнению, заявления вроде "Украина не является жизненно важным национальным интересом" США, которые позволил себе недавно губернатор Флориды и вероятный кандидат в президенты Рон Десантис, являются не более чем частью политической "игры в покер" в преддверии выборов 2024 года.

Моравецкий подчеркнул, что "поражение Украины будет означать поражение Запада, и оно будет масштабнее, чем Вьетнам".

Польский премьер сказал, что встречи с сенаторами США в феврале убедили его, что республиканцы и демократы в целом на одной стороне в отношении Украины, России и Китая.

"Я с осторожным оптимизмом смотрю на американский <...> политический двухпартийный класс", – добавил он.

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Польский премьер признался, что поначалу был обеспокоен высказываниями Десантиса, но успокоился, когда впоследствии тот "сделал значительный шаг назад": "Думаю, все это сказано в контексте политической борьбы к выборам в следующем году. Я рассматриваю это как часть этой игры в покер".

Моравецкий также полагает, что если Китай больше поддержит Россию в войне той против Украины, это побудит США усилить поддержку Украины, а предоставление Китаем большого количества оружия оккупантам было бы "очень опасным".

"Я очень надеюсь, что Китай не решится отправить оружие в Россию. Я не верю, что Китай является хорошим посредником. Они слишком настроены против свободного мира и пророссийски", – сказал он.

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Моравецкий выступил за предоставление Украине ракет большей дальности, заявив, что это поможет Киеву разорвать цепочки поставок российского оружия в оккупированные территории.

По словам премьера страны, он верит заверениям Киева, что Силы обороны не будут использовать такие системы для нападения на российскую территорию: "Я вижу, что маятник движется в сторону все большего доверия к Украине с точки зрения использования современного оружия".

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Євген Пилипенко
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Матеуш Моравецкий война геополитика поддержка союзники
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