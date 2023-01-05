Мы помогаем убедить и Россию, и Украину создать защитную зону на ЗАЭС – глава МИД Франции

Франция помогает убеждать страну-оккупанта Россию и также Украину создать зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции в захваченном россиянами украинском городе Энергодаре. Так выразилась в интервью каналу LCI французский министр иностранных дел Катрин Колонна.

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По ее словам, "мы помогаем Международному агентству по атомной энергии и его директору Рафаэлю Гросси, который взялся за эту непростую миссию, попытаться убедить и Россию, и Украину установить защитную зону".

На вопрос о возможном новом телефонном разговоре между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и российским диктатором Владимиром Путиным глава МИД Франции сообщила, что такой "не запланирован", но "не исключено, что они поговорят, как разговаривали друг с другом и ранее".

"Он [диалог] остается полезным, в частности, чтобы попытаться ограничить риск ядерной аварии на Запорожской АЭС", — добавила Колонна.

В МАГАТЭ намерены создать "зону безопасности" вокруг ЗАЭС: это якобы предполагает частичный или полный вывод с ее территории войск оккупанта. Россияне на это не идут.

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Євген Пилипенко

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