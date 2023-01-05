Мы помогаем убедить и Россию, и Украину создать защитную зону на ЗАЭС – глава МИД Франции
Франция помогает убеждать страну-оккупанта Россию и также Украину создать зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции в захваченном россиянами украинском городе Энергодаре. Так выразилась в интервью каналу LCI французский министр иностранных дел Катрин Колонна.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По ее словам, "мы помогаем Международному агентству по атомной энергии и его директору Рафаэлю Гросси, который взялся за эту непростую миссию, попытаться убедить и Россию, и Украину установить защитную зону".
На вопрос о возможном новом телефонном разговоре между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и российским диктатором Владимиром Путиным глава МИД Франции сообщила, что такой "не запланирован", но "не исключено, что они поговорят, как разговаривали друг с другом и ранее".
"Он [диалог] остается полезным, в частности, чтобы попытаться ограничить риск ядерной аварии на Запорожской АЭС", — добавила Колонна.
В МАГАТЭ намерены создать "зону безопасности" вокруг ЗАЭС: это якобы предполагает частичный или полный вывод с ее территории войск оккупанта. Россияне на это не идут.
- 27 ноября 2022 года глава Энергоатома Котин заявил, что "появились признаки", будто бы оккупанты могут готовиться покинуть ЗАЭС. Сегодня, 5 января, АЭС, как и прежде, захвачена россиянами.
- Россияне терроризируют персонал ЗАЭС. The Insider – о пытках в оккупированном Энергодаре.
- В Пентагоне опасаются, что риск ядерной аварии на АЭС Россию не остановит.
Читайте также: Это поражение будет хуже, чем потеря Херсона. Когда Украина освободит ЗАЭС
Комментарии