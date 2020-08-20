"Мы уже отброшены на много лет назад". Глава МИД Беларуси обратился к коллегам

Владимир Макей заявил, что в ведомстве "разделяют общечеловеческие ценности" и выступают "за единство без радикализма и неоправданного насилия"

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что на его семью якобы "подленько анонимно давят, в том числе на малолетних детей", а сама страна из-за протестов "отброшена на много лет назад". Об этом он написал в обращении к сотрудникам дипломатический службы.

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"За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло", - пишет он в обращении к коллегам, но не уточняет, кто именно угрожает. Как выразился глава МИД РБ, "демократией здесь не пахнет, здесь воняет погромами и расправами".

Он также призвал коллег "никогда не следовать слепо за массами", но добавил: "Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций".

Макей уверен, что "мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней", и считает, что у Беларуси раньше был "медленный, но эволюционный процесс".

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Евгений Пилипенко

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