"Мы уже отброшены на много лет назад". Глава МИД Беларуси обратился к коллегам
Владимир Макей заявил, что в ведомстве "разделяют общечеловеческие ценности" и выступают "за единство без радикализма и неоправданного насилия"
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что на его семью якобы "подленько анонимно давят, в том числе на малолетних детей", а сама страна из-за протестов "отброшена на много лет назад". Об этом он написал в обращении к сотрудникам дипломатический службы.
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"За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло", - пишет он в обращении к коллегам, но не уточняет, кто именно угрожает. Как выразился глава МИД РБ, "демократией здесь не пахнет, здесь воняет погромами и расправами".
Он также призвал коллег "никогда не следовать слепо за массами", но добавил: "Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций".
Макей уверен, что "мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней", и считает, что у Беларуси раньше был "медленный, но эволюционный процесс".
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. Начались массовые протесты, которые попытались жестоко подавить.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- В оппозиции также заявили, что не против участия Лукашенко в новых - "честных" - выборах.
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