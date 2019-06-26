Мюллер даст показания в Конгрессе: назвали дату

Роберт Мюллер (фото - ЕРА)

Спецпрокурор США Роберт Мюллер 17 июля даст показания перед комитетами Палаты представителей Конгресса по делам юстиции и разведке. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Их председатели Джерольд Надлер и Адам Шифф во вторник, 25 июня заявили, что спецпрокурор, который руководил расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году, согласился выступить после повесток, выпущенных комитетами.

"Россия напала на нашу демократию, чтобы помочь Трампу выиграть. Трамп приветствовал это и воспользовался такой помощью. Как утверждал Мюллер, это должно беспокоить каждого американца. Теперь можно будет выслушать Мюллера напрямую", - отметил Шифф.

7 мая министерство юстиции США выпустило новую версию доклада Мюллера по итогам расследования российского вмешательства в американские выборы.

18 апреля была опубликована первая версия доклада, который скоро стал бестселлером в США. Согласно документу, спецпрокурор США после более чем двух лет расследований не смог выяснить, мешал ли американский президент Дональд Трамп правосудию из-за "связей с РФ", а если мешал, то как именно.