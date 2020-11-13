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На оккупированном Донбассе вербуют "миротворцев" для Карабаха – ГУР

13.11.2020, 14:50
На оккупированном Донбассе вербуют
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

По данным ГУР, наличие российского паспорта является обязательным условием прохождения военной службы в ОРДЛО

На временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях идет вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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"Наличие российского паспорта является обязательным условием прохождения военной службы в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск. Процесс оформления военнослужащими паспортов граждан РФ держится российским командованием на особом контроле", – уточнили в ГУР.

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Арина Толина
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