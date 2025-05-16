На территории бывшей военной базы в Британии произошел пожар, трое погибших – видео

Пожар на бывшей военной базе в Бистере (Фото: Crea News)

В британском городе Бистер произошел масштабный пожар на территории бывшей военной базы, которая ныне служит местом сохранения истории авиации и автоспорта. В результате инцидента пострадали три человека, передает Associated Press.

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Отмечается, что возгорание произошло накануне на одном из крупных складов на территории бывшей Королевской базы ВВС. Очевидцы сообщили о мощных взрывах, а столбы дыма были видны на значительном расстоянии.

В результате пожара погибли двое спасателей и одно гражданское лицо. Еще двоих спасателей с тяжелыми травмами доставили в больницу.

В ночь на 12 мая произошел пожар в доме британского премьера Кира Стармера. В нем политик жил до переезда в официальную резиденцию главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10.

Британская полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины. Его проверяли на причастность к еще двум поджогам, связанным с премьером. Утром 16 мая стало известно, что в поджоге подозревают украинца.