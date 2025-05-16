На території колишньої військової бази у Британії спалахнула пожежа, троє загиблих – відео

Пожежа на колишній військовій базі у Бістері (Фото: Crea News)

У британському місті Бістер сталася масштабна пожежа на території колишньої військової бази, яка нині слугує місцем збереження історії авіації та автоспорту. Унаслідок інциденту постраждали троє людей, передає Associated Press.

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Зазначається, що займання сталося напередодні на одному з великих складів на території колишньої бази Королівських ВПС. Очевидці повідомили про потужні вибухи, а стовпи диму було видно на значній відстані.

Унаслідок пожежі загинули двоє рятувальників і одна цивільна особа. Ще двох рятувальників з важкими травмами доправили до лікарні.

У ніч проти 12 травня сталася пожежа у будинку британського прем'єра Кіра Стармера. У ньому політик жив до переїзду в офіційну резиденцію глави уряду Великої Британії на Даунінг-стріт, 10.

Британська поліція повідомила про арешт 21-річного чоловіка. Його перевіряли на причетність до ще двох підпалів, пов'язаних із прем'єром. Уранці 16 травня стало відомо, що у підпалі підозрюють українця.