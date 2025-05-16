На території колишньої військової бази у Британії спалахнула пожежа, троє загиблих – відео
У британському місті Бістер сталася масштабна пожежа на території колишньої військової бази, яка нині слугує місцем збереження історії авіації та автоспорту. Унаслідок інциденту постраждали троє людей, передає Associated Press.
Зазначається, що займання сталося напередодні на одному з великих складів на території колишньої бази Королівських ВПС. Очевидці повідомили про потужні вибухи, а стовпи диму було видно на значній відстані.
Унаслідок пожежі загинули двоє рятувальників і одна цивільна особа. Ще двох рятувальників з важкими травмами доправили до лікарні.
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