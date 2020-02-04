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Накануне голосования по импичменту рейтинг Трампа поставил рекорд

Накануне голосования по импичменту рейтинг Трампа поставил рекорд - Фото
Дональд Трамп (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)
04.02.2020, 23:22

По результатам опроса компании Gallup, президента США поддерживают 49% американских избирателей

В настоящее время рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу достиг рекордной отметки – он самый высокий за все время его президентства. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gallup, передает Голос Америки.

Опрос проводился во время процесса импичмента, с 16 по 29 января. Исследователи опросили 1033 человека. Статистическая погрешность составляет 4%.

По данным Gallup, Трампа поддерживают 49% американских избирателей.

Доверие к президенту США среди республиканцев составляет 94%.

42% избирателей, называющих себя независимыми, поддерживают работу президента. Их количество выросло на 3% по сравнению с предыдущим опросом.

Среди демократов 7% избирателей одобряют действия главы государства. Это на 3% ниже по сравнению с предыдущим исследованием.

50% зарегистрированных избирателей США считают, что Трамп заслуживает быть избранным в Белый дом на второй срок в ноябре этого года. По результатам опроса, американская общественность разделилась пополам в этом вопросе. В Gullop отмечают, что это самая резкая поляризация общества в США в истории их исследований.

Сообщается, что другие социологические исследования также зафиксировали рост рейтинга Трампа, но с несколько более низким уровнем доверия.

Опрос NBC News / Wall Street Journal poll показал поддержку президента США на уровне 46%. Тогда как 49% сказали, что их не устраивает переизбрание Трампа.

По данным исследования FiveThirtyEight's poll tracker, популярность Трампа - на уровне 43,6%, а опрос RealClearPolitics показал уровень поддержки 44,7% избирателей.

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