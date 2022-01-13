UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАТО готово обсуждать с РФ сокращение ракет, но детали не должны быть публичны – генсек

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 14:05
НАТО готово обсуждать с РФ сокращение ракет, но детали не должны быть публичны – генсек - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Североатлантический альянс готов обсуждать с Россией вопрос сокращения ракет малой и средней дальности, но детали процесса не должны быть публичными, поскольку это может навредить дипломатическим переговорам. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Генсек отметил, что НАТО сожалеет об окончании действия договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) в 2019 году. По его словам, это произошло из-за нарушений договора Россией.

Однако НАТО поддерживало этот договор и готово говорить о конкретных лимитах на размещение ракет, если они будут взаимными, сбалансированными и поддающимися проверке, сказал Столтенберг.

"Переговоры о конкретных числах, масштабах и том, как мы будем это делать, не должны проходить публично. Это только подорвет результат переговоров", – добавил он.

Читайте также: Британия о встрече НАТО-Россия: Дальнейшие шаги станут решающими для мира в Европе

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ДРСМД нато мид рф йенс столтенберг ракеты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 