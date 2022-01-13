НАТО готово обсуждать с РФ сокращение ракет, но детали не должны быть публичны – генсек

Североатлантический альянс готов обсуждать с Россией вопрос сокращения ракет малой и средней дальности, но детали процесса не должны быть публичными, поскольку это может навредить дипломатическим переговорам. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

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Генсек отметил, что НАТО сожалеет об окончании действия договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) в 2019 году. По его словам, это произошло из-за нарушений договора Россией.

Однако НАТО поддерживало этот договор и готово говорить о конкретных лимитах на размещение ракет, если они будут взаимными, сбалансированными и поддающимися проверке, сказал Столтенберг.

"Переговоры о конкретных числах, масштабах и том, как мы будем это делать, не должны проходить публично. Это только подорвет результат переговоров", – добавил он.

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Марк Сировой

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