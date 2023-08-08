НАТО не видит прямой или косвенной угрозы со стороны "вагнеровцев" – PAP

НАТО внимательно следит за всей военной деятельностью в Беларуси и не видит прямой или опосредованной угрозы со стороны террористической группы Вагнера. Об этом заявила представитель НАТО Оана Лунгеску в интервью PAP.

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Как отметила Лунгеску, НАТО значительно усилил оборонное присутствие в своей восточной части в ответ на агрессивные действия России и продолжает делать все необходимое для сдерживания любой угрозы и защиты каждого сантиметра территории Альянса.

"НАТО внимательно следит за всей военной деятельностью в Беларуси. Мы не видим никакой прямой или косвенной военной угрозы от наемников ЧВК Вагнера нашим союзникам, но мы остаемся бдительными", – заявила она.

30 июля польская разведка сообщила, что провокации на границе со стороны Беларуси проходят каждый день.

1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Вследствие инцидента глава Минобороны Польши созвал заседание Комитета нацбезопасности, о происшествии проинформировали НАТО.

4 августа Литва объявила, что закроет два пункта пропуска, работающих на границе с Беларусью.

7 августа Беларусь начала военные учения рядом с Польшей и Литвой.

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