UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАТО не видит прямой или косвенной угрозы со стороны "вагнеровцев" – PAP

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 21:37
НАТО не видит прямой или косвенной угрозы со стороны
Оана Лунгеску (Фото: EPA)

НАТО внимательно следит за всей военной деятельностью в Беларуси и не видит прямой или опосредованной угрозы со стороны террористической группы Вагнера. Об этом заявила представитель НАТО Оана Лунгеску в интервью PAP.

Как отметила Лунгеску, НАТО значительно усилил оборонное присутствие в своей восточной части в ответ на агрессивные действия России и продолжает делать все необходимое для сдерживания любой угрозы и защиты каждого сантиметра территории Альянса.

"НАТО внимательно следит за всей военной деятельностью в Беларуси. Мы не видим никакой прямой или косвенной военной угрозы от наемников ЧВК Вагнера нашим союзникам, но мы остаемся бдительными", – заявила она.

  • 30 июля польская разведка сообщила, что провокации на границе со стороны Беларуси проходят каждый день.
  • 1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Вследствие инцидента глава Минобороны Польши созвал заседание Комитета нацбезопасности, о происшествии проинформировали НАТО.
  • 4 августа Литва объявила, что закроет два пункта пропуска, работающих на границе с Беларусью.
  • 7 августа Беларусь начала военные учения рядом с Польшей и Литвой.

Смотрите также: СБУ: Россия готовит теракт с вагнеровцами, чтобы втянуть Беларусь в войну – видео, фото

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
группа вагнерапольшанатобеларусьОана Лунгеску
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 