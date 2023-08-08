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НАТО не бачить прямої чи опосередкованої загрози з боку "вагнерівців" – PAP

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08.08.2023, 21:37
НАТО не бачить прямої чи опосередкованої загрози з боку
Оана Лунгеску (Фото: EPA)

НАТО уважно стежить за військовою діяльністю в Білорусі і не бачить прямої чи опосередкованої загрози з боку терористичної групи Вагнера. Про це заявила представниця НАТО Оана Лунгеску в інтерв'ю PAP.

Як зазначила Лунгеску, НАТО значно посилила оборонну присутність у своїй східній частині у відповідь на агресивні дії Росії та продовжує робити все необхідне для стримування будь-якої загрози та захисту кожного сантиметра території Альянсу.

"НАТО уважно стежить за усією військовою діяльністю в Білорусі. Ми не бачимо жодної прямої або опосередкованої військової загрози від найманців ПВК Вагнера нашим союзникам, але ми залишаємось пильними", – заявила вона.

  • 30 липня польська розвідка повідомила, що провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня.
  • 1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Внаслідок інциденту голова Міноборони Польщі скликав засідання Комітету національної безпеки, про подію поінформували НАТО.
  • 4 серпня Литва оголосила, що закриє два пункти пропуску, які працюють на кордоні з Білоруссю.
  • 7 серпня Білорусь розпочала військові навчання поруч із Польщею та Литвою.

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Наталія Медведєва
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БІЛОРУСЬНАТОПольщагрупа вагнераОана Лунгеску
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