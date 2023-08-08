НАТО не бачить прямої чи опосередкованої загрози з боку "вагнерівців" – PAP

НАТО уважно стежить за військовою діяльністю в Білорусі і не бачить прямої чи опосередкованої загрози з боку терористичної групи Вагнера. Про це заявила представниця НАТО Оана Лунгеску в інтерв'ю PAP.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначила Лунгеску, НАТО значно посилила оборонну присутність у своїй східній частині у відповідь на агресивні дії Росії та продовжує робити все необхідне для стримування будь-якої загрози та захисту кожного сантиметра території Альянсу.

"НАТО уважно стежить за усією військовою діяльністю в Білорусі. Ми не бачимо жодної прямої або опосередкованої військової загрози від найманців ПВК Вагнера нашим союзникам, але ми залишаємось пильними", – заявила вона.

30 липня польська розвідка повідомила, що провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня.

1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Внаслідок інциденту голова Міноборони Польщі скликав засідання Комітету національної безпеки, про подію поінформували НАТО.

4 серпня Литва оголосила, що закриє два пункти пропуску, які працюють на кордоні з Білоруссю.

7 серпня Білорусь розпочала військові навчання поруч із Польщею та Литвою.

Читайте також: СБУ: Росія готує теракт із вагнерівцями, щоб втягнути Білорусь у війну – відео, фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.