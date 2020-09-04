НАТО призывает Россию раскрыть всю информацию о "Новичке" и участвовать в расследовании
Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО осуждает нападение на Алексея Навального
НАТО призывает Россию полностью раскрыть Организации по запрещению химического оружия информацию о программе "Новичок" после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в Twitter заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Столтенберга, Германия передала союзникам по альянсу информацию, полученную специалистами об отравлении Навального.
Союзники осуждают атаку на оппозиционера, заявил генсек альянса.
"Мы призываем Россию полностью раскрыть ОЗХО информацию о программе "Новичок" и сотрудничать с беспристрастным международным расследованием", – говорится в заявлении Столтенберга.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому.
- 22 августа самолет с Навальным на борту вылетел в Германию. В Германии ему был предоставлен статус "гостя канцлера", что позволило обеспечить ему усиленную охрану.
- 24 августа немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы.
- Вчера правительство Германии заявило о том, что Навального отравили ядом из группы "Новичок".
Читайте также: Эксперты бундесвера обнаружили следы "Новичка" на бутылке, из которой пил Навальный - СМИ
Комментарии