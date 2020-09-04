НАТО призывает Россию раскрыть всю информацию о "Новичке" и участвовать в расследовании

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО осуждает нападение на Алексея Навального

НАТО призывает Россию полностью раскрыть Организации по запрещению химического оружия информацию о программе "Новичок" после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в Twitter заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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По словам Столтенберга, Германия передала союзникам по альянсу информацию, полученную специалистами об отравлении Навального.

Союзники осуждают атаку на оппозиционера, заявил генсек альянса.

"Мы призываем Россию полностью раскрыть ОЗХО информацию о программе "Новичок" и сотрудничать с беспристрастным международным расследованием", – говорится в заявлении Столтенберга.

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Денис Юдин

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