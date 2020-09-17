Навального отравили "Новичком" до того, как он покинул номер в отеле – видео

В российском оппозиционном Фонде борьбы с коррупцией заявляют, что Алексея Навального отравили до того, как он покинул гостиницу

Бутылка воды, на которой эксперты армии Германии нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера российского оппозиционера Алексея Навального в Томске. Об этом сообщили соратники политика в его Instagram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", - говорится в заявлении.

Соратники Навального также опубликовали видео, которые, по их словам, было снято 20 августа после новости об отравлении Навального: "Вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Навальный (@navalny) 16 Сен 2020 в 11:59 PDT

Смотрите также: Навальный опубликовал первый пост после отравления: Смог целый день дышать сам – фото

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.