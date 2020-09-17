Навального отравили "Новичком" до того, как он покинул номер в отеле – видео
В российском оппозиционном Фонде борьбы с коррупцией заявляют, что Алексея Навального отравили до того, как он покинул гостиницу
Бутылка воды, на которой эксперты армии Германии нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера российского оппозиционера Алексея Навального в Томске. Об этом сообщили соратники политика в его Instagram.
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"Именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", - говорится в заявлении.
Соратники Навального также опубликовали видео, которые, по их словам, было снято 20 августа после новости об отравлении Навального: "Вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды".
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- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому. Российские медики отравление отрицали.
- 22 августа самолет с Навальным вылетел в Германию на лечение. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили ядом из группы "Новичок". Таким ядом в 2018-м в Солсбери отравили бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию.
- 9 сентября министры иностранных дел стран G7 призвали Россию прозрачно расследовать отравление Навального, а также привлечь виновных к ответственности.
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