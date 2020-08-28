Навальный в коме и на ИВЛ, но серьезной опасности для жизни нет — представитель клиники
Политик все еще находится в реанимации, но серьезной угрозы или каких-то последствий отравления врачи пока не видят
Жизни российского политика и оппозиционера Алексея Навального ничего не угрожает, хоть он до сих пор находится в искусственной коме, сообщили в немецкой клинике Charite в Берлине, куда Навальный был доставлен для лечения.
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"Пациент по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и на ИВЛ. Состояние его здоровья остается тяжелым, но без какой-либо серьезной опасности для его жизни", — говорится в сообщении. Какие-то последствия этого тяжелого отравления врачами пока тоже не предвидятся.
Лечащий врачи Charite поддерживают контакт с женой Навального — по их мнению, госпитализация политика в их клинику пошла ему на пользу.
- 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета. Пилот совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали в местную больницу.
- 21 августа омские врачи заявили, что причиной стало нарушение обмена веществ, в то время как соратники политика были уверены, что его отравили.
- 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику для лечения, где впоследствии немецкие врачи подтвердили, что это было отравление.
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