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Нидерланды просят РФ разыскать Цемаха для допроса - посол

Нидерланды просят РФ разыскать Цемаха для допроса - посол - Фото
Владимир Цемах (Фото: EPA)
01.10.2019, 15:27

Власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру

Власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру и просят у нее посодействовать поиску одного из фигурантов дела о катастрофе Боинга рейса МН17, боевика Владимира Цемаха. Об этом сообщил посол Нидерландов в РФ Роб Свартбол, пишет российский Интерфакс.

Цемаха голландские власти хотят допросить по делу о крушении самолета.

"Недавно произошел обмен между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", - пояснил дипломат.

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владимир цемах нидерланды допрос Цемаха прокуратура РФ
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