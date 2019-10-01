Нидерланды просят РФ разыскать Цемаха для допроса - посол

Владимир Цемах (Фото: EPA)

Власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру и просят у нее посодействовать поиску одного из фигурантов дела о катастрофе Боинга рейса МН17, боевика Владимира Цемаха. Об этом сообщил посол Нидерландов в РФ Роб Свартбол, пишет российский Интерфакс.

Цемаха голландские власти хотят допросить по делу о крушении самолета.

"Недавно произошел обмен между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", - пояснил дипломат.

Читайте также: Военные рассказали детали спецоперации по вывозу Цемаха: видео