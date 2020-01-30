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Новый коронавирус. ВОЗ повторно оценит международную опасность

Новый коронавирус. ВОЗ повторно оценит международную опасность - Фото
Фото: Yuan Zheng/EPA
30.01.2020, 09:36

Всемирная организация здравоохранения во второй раз обсудит, нужно ли объявлять международную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ,- ред.) проведет внеочередное заседание 30 января, где обсудит вопрос необходимости объявления чрезвычайной ситуации международного значения в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил в Twitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, около 1% заболевших этой формой пневмонии находятся за пределами Китая.

"В трех странах за пределами Китая зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку. Эта потенциальная возможность дальнейшего распространения и является причиной, по которой созвал заседание", - отметил Гебреисус.

Ранее в ВОЗ заявляли, что уверены в способности китайского правительства "предотвращать и контролировать эпидемию".

  • В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.
  • С 23 января в городах провинции Хубэй, очаге вспышки вируса, начали вводить карантин. Режим отличается в зависимости от решений властей конкретного города. В Ухане, в частности отменили рейсы отбывающих самолетов, автобусов и  поездов.
  • 23 января ВОЗ не стала объявлять чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на международном уровне из-за вспышки нового типа коронавируса в Китае.
  • 30 января сообщалось, что в Китае за последние сутки скончались 38 человек, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV, общее число жертв достигло уже 170 человек.

Читайте хронику LIGA.netНовый коронавирус из Китая: все главные новости

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ВОЗ чрезвычайная ситуация коронавирус 2019-nCoV Тедрос Аданом Гебреисус
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