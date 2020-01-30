Новый коронавирус. ВОЗ повторно оценит международную опасность

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ,- ред.) проведет внеочередное заседание 30 января, где обсудит вопрос необходимости объявления чрезвычайной ситуации международного значения в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил в Twitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
По его словам, около 1% заболевших этой формой пневмонии находятся за пределами Китая.
"В трех странах за пределами Китая зафиксированы случаи передачи вируса от человека к человеку. Эта потенциальная возможность дальнейшего распространения и является причиной, по которой созвал заседание", - отметил Гебреисус.
Ранее в ВОЗ заявляли, что уверены в способности китайского правительства "предотвращать и контролировать эпидемию".
Читайте хронику LIGA.net: Новый коронавирус из Китая: все главные новости