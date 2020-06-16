Нынешний коронавирус в Пекине может быть из Европы и заразнее уханьского: ученый

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Вспышку коронавирусной инфекции в Пекине, вероятно, вызвал более заразный, чем оригинальный уханьский, "европейский" штамм SARS-CoV-2. Так считает вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньцю, пишет пекинское издание Global Times.

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Он отметил, что в столице КНР число заболевших росло более быстрыми темпами, чем в Ухане, а геном местного коронавируса больше похож на тот, который весной вызвал мощную эпидемию в Европе, чем на пекинский двухмесячной давности. Полная расшифровка генома завершена еще 13 июня, заявили в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний. Ученый подчеркнул: данные вовсе не значат, что вирус точно завезен из евростран; это вполне мог быть импорт из Америки.

Пока что медики считают, что вспышка пошла со столичного оптового продрынка Синфади: она, вероятно, вызвана грязными товарами или процессом транспортировки. Власти страны проведут ПЦР-тесты для 200 000 человек, которые посещали рынок с 30 мая. Все они обязаны находиться на домашнем карантине.

Топ-эпидемиолог страны Ву Цюнью убежден, что следующие два-три дня, когда проявятся симптомы у большинства зараженных в этой локальной вспышке, будут иметь решающее значение. Если число заболевших не "прыгнет", можно с уверенностью говорить, что ситуация становится стабильной, отметил он.

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Ву считает, что пока нет необходимости ограничивать поездки в Пекин: "Нет необходимости помещать в карантин или ограничивать людей, приезжающих в Пекин по делам или в районы с низким уровнем риска".

Сейчас местные власти проверяют санитарные условия на всех рынках, в ресторанах и столовых. Все поставщики и бизнес-операторы пройдут тестирование на коронавирус. По меньшей мере 29 общин в Пекине уже под жестким карантином. Такси и авто с понедельника не могут выезжать из столицы КНР.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания За вчера, 15 июня, в Укране диагностировали 666 новых заболевших COVID-19.

666 новых заболевших С егодня, 16 июня, на материковой части Китая зарегистрировано 40 новых подтвержденных случаев COVID-19 (их них 27 в Пекине). Выявлено также шесть новых бессимптомных носителей.

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