"Односторонние провокации России". США, ФРГ и Франция обсудили эскалацию у границ Украины

Украине необходима международная поддержка на фоне односторонних провокаций России на Донбассе и скопления российских войск вблизи украинских границ. Об этом говорил госсекретарь США Энтони Блинкен с министрами иностранных дел Франции и Германии – Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, сообщает в Twitter Блинкена и пресс-служба Госдепа США.

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Как отмечается, Блинкен и Ле Дриан подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"России необходимо прекратить свои опасные и безответственные действия", – написал Блинкен об этом разговоре.

В сообщении Госдепа говорится, что Блинкен и Ле Дриан обсудили необходимость того, чтобы Россия прекратила свою опасную и безответственную риторику, накопление войск в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины и односторонние провокации вдоль контактной линии в восточной Украине.

О беседе с Маасом госсекретарь США сказал: "Мы должны вместе противостоять провокациям России против Украины".

В Госдепе добавили, что Блинкен и Маас подчеркнули важность поддержки Украины против односторонних провокаций России вдоль контактной линии в восточной Украине, в оккупированном Крыму, и вдоль границ Украины, а также необходимость того, чтобы Россия немедленно прекратила ее накапливание войск и подстрекательские заявления.

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Наталия Медведева

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