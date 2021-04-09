"Односторонние провокации России". США, ФРГ и Франция обсудили эскалацию у границ Украины
Украине необходима международная поддержка на фоне односторонних провокаций России на Донбассе и скопления российских войск вблизи украинских границ. Об этом говорил госсекретарь США Энтони Блинкен с министрами иностранных дел Франции и Германии – Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, сообщает в Twitter Блинкена и пресс-служба Госдепа США.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, Блинкен и Ле Дриан подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"России необходимо прекратить свои опасные и безответственные действия", – написал Блинкен об этом разговоре.
В сообщении Госдепа говорится, что Блинкен и Ле Дриан обсудили необходимость того, чтобы Россия прекратила свою опасную и безответственную риторику, накопление войск в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины и односторонние провокации вдоль контактной линии в восточной Украине.
О беседе с Маасом госсекретарь США сказал: "Мы должны вместе противостоять провокациям России против Украины".
В Госдепе добавили, что Блинкен и Маас подчеркнули важность поддержки Украины против односторонних провокаций России вдоль контактной линии в восточной Украине, в оккупированном Крыму, и вдоль границ Украины, а также необходимость того, чтобы Россия немедленно прекратила ее накапливание войск и подстрекательские заявления.
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. Под Воронежем россияне создают большой военный лагерь и стягивают технику.
- В Пентагоне выразили опасения и позвонили в Киев, заверив, что США "не допустят агрессии России". Также поддержку Украине выразили Великобритания, Канада, Польша и другие страны.
- Также в последнее время не прекращаются обстрелы украинских позиций на Донбассе. Обострение произошло 26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области, когда боевики обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения.
- Россия распространяет дезинформацию о якобы подготовке Украиной наступления на Донбассе. Хомчак заявил, что это вранье.
Читайте также: "Обострение есть, его видят все". ОП показал отчет о поездке Зеленского на Донбасс: видео
Комментарии