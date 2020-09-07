Оккупанты проводят в Крыму учения по управлению авиацией и ПВО
На разных этапах учений планируют задействовать более 80 самолетов и более 60 вертолетов
Россия перебросила на оперативные аэродромы оккупированного Крыма военную авиацию для проведения учений. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.
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Как отмечается, более 20 единиц оперативно-тактической авиации Южного военного округа переброшены на оперативные аэродромы на территории Ставрополья, Кубани, Ростовской области, Северной Осетии, оккупированных Севастополя и Крыма по плану масштабного обучения по управлению авиацией и противовоздушной обороной.
Сообщается, что на разных этапах будет задействовано более 80 самолетов и более 60 вертолетов. Участвуют бомбардировщики Су-34, истребители Су-30М2, Су-27СМ3 и штурмовики Су-25.
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- 17 июля министр обороны Андрей Таран заявил, что сейчас нет признаков, что Россия готовится к вторжению в Херсонскую область с территории временно оккупированного Крыма.
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