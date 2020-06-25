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Ослабление карантина привело к росту заболеваемости COVID-19 в Европе - ВОЗ

Ослабление карантина привело к росту заболеваемости COVID-19 в Европе - ВОЗ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
25.06.2020, 17:36

В ВОЗ заявляют, что в 11 странах Европы темпы передачи коронавируса привели к новой волне

В 30 странах Европы за последние две недели зафиксировали ускорение роста числа новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции, сообщает AFP в Twitter.

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"За минувшие две недели в 30 странах наблюдалось увеличение числа новых случаев. В 11 из этих стран ускоренные темпы передачи привели к новой волне, которая, если ее не остановить, вновь поставит системы здравоохранения Европы на грань коллапса", - заявил он. 

Чиновник ВОЗ, по данным AFP, связывает это с тем, что многие страны Европы продолжают снимать ограничительные меры, введенные ранее для борьбы с коронавирусом. 

  • За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость.
  • Степанов связывает вспышку с нарушениями правил адаптивного карантина и сообщил о подготовке второй волны больниц для госпитализированных с COVID-19.
  • Вчера во Львове и Киеве, которые являются одними из лидеров по заболеваемости, ослабили карантин.

Читайте также: COVID-19. Шмыгаль связал ухудшение ситуации с ослаблением карантина в регионах

Владислав Сердюк
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