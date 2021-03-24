"Отнимается нога". У Навального в колонии начались проблемы со здоровьем – адвокат
24.03.2021, 20:29
Алексей Навальный (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)
Здоровье, находящегося в колонии, российского оппозиционного политика Алексея Навального ухудшилось. Об этом сообщила его адвокат Ольга Михайлова, передает Meduza.
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"Вчера у него начала отниматься нога. До этого у него долго болела спина. Его в пятницу смотрел местный невролог, в понедельник ему дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему, естественно, не стало", – сказала адвокат.
По словам Михайловой, сейчас адвокаты находятся около колонии, но их не пускают внутрь под предлогом "режимных мероприятий".
По мнению соратника Навального Леонида Волкова, он может находиться в тюремной больнице, а администрация колонии хочет скрыть этот факт.
- 2 февраля 2021 года Московский горсуд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. В его поддержку начались протесты.
- 17 февраля ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить Навального.
- 25 февраля оппозиционера этапировали из Москвы.
- 2 марта Евросоюз и США ввели санкции против топ-чиновников России за отравление Навального.
- 15 марта стало известно, что Навальный находится в колонии № 2 в городе Покров Владимирской области.
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