"Отнимается нога". У Навального в колонии начались проблемы со здоровьем – адвокат

Здоровье, находящегося в колонии, российского оппозиционного политика Алексея Навального ухудшилось. Об этом сообщила его адвокат Ольга Михайлова, передает Meduza.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вчера у него начала отниматься нога. До этого у него долго болела спина. Его в пятницу смотрел местный невролог, в понедельник ему дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему, естественно, не стало", – сказала адвокат.

По словам Михайловой, сейчас адвокаты находятся около колонии, но их не пускают внутрь под предлогом "режимных мероприятий".

По мнению соратника Навального Леонида Волкова, он может находиться в тюремной больнице, а администрация колонии хочет скрыть этот факт.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.