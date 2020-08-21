Отравление Навального. США предполагают дальнейшее ухудшение отношений с Россией

Если выяснится, что российского оппозиционера отравили спецслужбы РФ, будут новые проблемы в отношениях с Вашингтоном, заявили у президента США Трампа

В случае подтверждения причастности Кремля к тому, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный чем-то отравился и со вчерашнего дня находится в стабильно тяжелом состоянии, по отношениям США и РФ будет нанесен очередной удар. Это спрогнозировал советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен, пишет New York Times.

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"Это чрезвычайно тревожно. Если за этим стоят россияне, то мы это учтем, когда будем определять, как нам вести себя с ними впредь", - подчеркнул О’Брайен. Как выразился чиновник, Навальный – "очень смелый человек и политик, который противостоит (президенту РФ Владимиру) Путину в России".

Президент США Дональд Трамп заявил, что отслеживает ситуацию, а подробности ему сообщает глава Госдепартамента США Майкл Помпео.

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В июле 2019-го оппозиционера уже госпитализировали с отравлением, но тогда симптомы были значительно легче.

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Евгений Пилипенко

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