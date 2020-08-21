Отравление Навального. США предполагают дальнейшее ухудшение отношений с Россией
Если выяснится, что российского оппозиционера отравили спецслужбы РФ, будут новые проблемы в отношениях с Вашингтоном, заявили у президента США Трампа
В случае подтверждения причастности Кремля к тому, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный чем-то отравился и со вчерашнего дня находится в стабильно тяжелом состоянии, по отношениям США и РФ будет нанесен очередной удар. Это спрогнозировал советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен, пишет New York Times.
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"Это чрезвычайно тревожно. Если за этим стоят россияне, то мы это учтем, когда будем определять, как нам вести себя с ними впредь", - подчеркнул О’Брайен. Как выразился чиновник, Навальный – "очень смелый человек и политик, который противостоит (президенту РФ Владимиру) Путину в России".
Президент США Дональд Трамп заявил, что отслеживает ситуацию, а подробности ему сообщает глава Госдепартамента США Майкл Помпео.
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В июле 2019-го оппозиционера уже госпитализировали с отравлением, но тогда симптомы были значительно легче.
- Утром 20 августа 2020-го российский оппозиционер Навальный летел в Москву из Томска, когда в салоне самолета ему стало плохо (см. видео). Борт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в тяжелом состоянии с неким отравлением. Соратники считают, что его отравили ядом в чае.
- Позднее в его команде сообщили, что Навальный в коме на аппарате искусственной вентиляции легких.
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