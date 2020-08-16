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Папа римский призвал положить конец насилию в Беларуси: видео

16.08.2020, 22:20
Папа римский призвал положить конец насилию в Беларуси: видео - Фото
Папа Римский Франциск (Фото: EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI)

Понтифик также призвал к диалогу, уважению справедливости и верховенства закона

Сегодня, 16 августа, во время традиционной воскресной встречи с верующими на молитве Ангелус папа римский Франциск выступил со специальным обращением, посвященным ситуации в Беларуси. Видео опубликовано на YouTube-канале Ватикана.

"Я направляю свои мысли к дорогой Беларуси. С большим вниманием слежу за ситуацией в этой стране. Я призываю к диалогу, прекращению насилия, уважению справедливости и верховенства закона. Вверяю всех белорусов заботе Богородицы, королевы мира", - сказал понтифик.

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Наталия Медведева
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