Папа римский призвал положить конец насилию в Беларуси: видео
16.08.2020, 22:20
Папа Римский Франциск (Фото: EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI)
Понтифик также призвал к диалогу, уважению справедливости и верховенства закона
Сегодня, 16 августа, во время традиционной воскресной встречи с верующими на молитве Ангелус папа римский Франциск выступил со специальным обращением, посвященным ситуации в Беларуси. Видео опубликовано на YouTube-канале Ватикана.
"Я направляю свои мысли к дорогой Беларуси. С большим вниманием слежу за ситуацией в этой стране. Я призываю к диалогу, прекращению насилия, уважению справедливости и верховенства закона. Вверяю всех белорусов заботе Богородицы, королевы мира", - сказал понтифик.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Евросоюз заявил, что готовит санкции против властей Беларуси. Санкциями грозит и США.
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