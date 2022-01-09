Переговоры США-Россия. Пентагон не собирается уменьшать численность войск в Европе

США не рассматривают возможность сокращения численности войск в Европе или изменения позиции там. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби в Twitter, реагируя на публикацию NBC News о готовности Вашингтона обсуждать с Россией вопрос снижения числа войск на восточном фланге НАТО.

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"Были некоторые репортажи NBC News о вариантах, которые США рассматривают в преддверии переговоров с Россией. Могу однозначно заявить, что мы не взвешиваем сокращение войск в Европе или изменения позиции там", – сказал Кирби.

Также он сказал, что не рассматривается вопрос изменения численности войск в странах Балтики и Польше.

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Владислав Сердюк

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