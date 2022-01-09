Переговоры США-Россия. Пентагон не собирается уменьшать численность войск в Европе
США не рассматривают возможность сокращения численности войск в Европе или изменения позиции там. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби в Twitter, реагируя на публикацию NBC News о готовности Вашингтона обсуждать с Россией вопрос снижения числа войск на восточном фланге НАТО.
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"Были некоторые репортажи NBC News о вариантах, которые США рассматривают в преддверии переговоров с Россией. Могу однозначно заявить, что мы не взвешиваем сокращение войск в Европе или изменения позиции там", – сказал Кирби.
Также он сказал, что не рассматривается вопрос изменения численности войск в странах Балтики и Польше.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения, хотя конкретики пока нет.
- Группа из 24 экс-чиновников нацбезопасности США и экспертов по России выступила с заявлением, призвав Байдена немедленно и публично обнародовать санкции, которые ждут РФ, если Путин продолжит военные действия против Украины.
- На следующей неделе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
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