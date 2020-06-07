Подросток в США 10 часов убирал улицу после протестов: ему подарили авто

Антонио Гвинн (справа) (Фото - скриншот из видео - WKBW TV I Buffalo NY - YouTube)

18-летний американский школьник Антонио Гвинн увидел, что после протестов в его городе Буффало осталось много мусора. Он решил самостоятельно убрать улицу. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Гвинн начал уборку в 02:00 ночи и продолжал в течение 10 часов. Позже к уборке хотели приступить соседи, однако они увидели, что подросток уже сделал большую часть работы. Гвинн объяснил своей поступок тем, что он знал, что многие люди пользуются этой улицей, чтобы добраться на работу.

Местные жители решили отблагодарить Гвинна за его поступок. Один мужчина подарил подростку свой красный Mustang, а другой предприниматель предоставил год бесплатной страховки для машины. В одном из колледжей в Буффало услышали историю подростка и предложили ему полную стипендию на обучение у них.

Гвинн рассказал, что теперь он планирует открыть бизнес по уборке. "Я ценю все, что другие сделали для меня", - сказал он.

25 мая в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты : людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле мужчины, он продолжает это делать даже после того, как Флойд говорит, что ему трудно дышать.

В некоторых городах неизвестные после акций протеста устроили погромы магазинов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил применением оружия, обвинив во всем "левых радикалов".

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал не ставить знак равенства между протестующими, возмущенными убийством Джоржа Флойда, и мародерами.

Лондоне. Массовые протесты против расизма и полицейской жестокости проходят в европейских столицах. К примеру, такие акции прошли в Париже