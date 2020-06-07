Подросток в США 10 часов убирал улицу после протестов: ему подарили авто

18-летний американский школьник Антонио Гвинн увидел, что после протестов в его городе Буффало осталось много мусора. Он решил самостоятельно убрать улицу. Об этом сообщает CNN.
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Гвинн начал уборку в 02:00 ночи и продолжал в течение 10 часов. Позже к уборке хотели приступить соседи, однако они увидели, что подросток уже сделал большую часть работы. Гвинн объяснил своей поступок тем, что он знал, что многие люди пользуются этой улицей, чтобы добраться на работу.
Местные жители решили отблагодарить Гвинна за его поступок. Один мужчина подарил подростку свой красный Mustang, а другой предприниматель предоставил год бесплатной страховки для машины. В одном из колледжей в Буффало услышали историю подростка и предложили ему полную стипендию на обучение у них.
Гвинн рассказал, что теперь он планирует открыть бизнес по уборке. "Я ценю все, что другие сделали для меня", - сказал он.