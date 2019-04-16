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16.04.2019, 11:32

Пожар в Нотр-Дам: пострадали двое полицейских и спасатель

Пожар в Нотр-Дам: пострадали двое полицейских и спасатель - Фото
Фото: twitter.com/PompiersParis

Огонь тушили более 400 пожарных

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В результате масштабного пожара в соборе Норт-Дам в Париже были травмированы двое полицейских и спасатель. Об этом сообщает пожарная служба Парижа.

 Огонь тушили более 400 пожарных в течение девяти часов.

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"Двое полицейских и пожарный получили легкие ранения", - отмечается в сообщении.

15 апреля 2019 года около 19:00 в соборе вспыхнул пожар. На улицах люди молились за спасение Нотр-Дам.

Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в Нотр-Дам.

16 апреля пожар спасатели ликвидировали.

Собор Парижской Богоматери входит в десятку древнейших и важнейших готических соборов Западной Европы, был построен в XII-XIV веках.

Читайте также: Как горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фото

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Теги: спасатели, париж, норт-дам
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