Пожар в Нотр-Дам: пострадали двое полицейских и спасатель

В результате масштабного пожара в соборе Норт-Дам в Париже были травмированы двое полицейских и спасатель. Об этом сообщает пожарная служба Парижа.
Огонь тушили более 400 пожарных в течение девяти часов.
"Двое полицейских и пожарный получили легкие ранения", - отмечается в сообщении.
15 апреля 2019 года около 19:00 в соборе вспыхнул пожар. На улицах люди молились за спасение Нотр-Дам.
Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в Нотр-Дам.
16 апреля пожар спасатели ликвидировали.
Собор Парижской Богоматери входит в десятку древнейших и важнейших готических соборов Западной Европы, был построен в XII-XIV веках.
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