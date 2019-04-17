Пожар в Нотр-Дам: стало известно, когда вызвали спасателей

Последствия пожара в Нотр-дам-де-Пари (фото - ЕРА)

Спасатели получили информацию о пожаре в соборе Парижской Богоматери через 23 минуты после начала возгорания. Об этом сообщает BuzzFeed.

Издание отмечает, что пожарная сигнализация сработала в Нотр-Даме вечером 15 апреля в 18:20 по местному времени.

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Прокурор Парижа Реми Хейц отметил, что администрация храма провела эвакуацию посетителей, поскольку месса началась немного раньше.

"После этого они начали самостоятельно искать источник пожара", - отмечается в сообщении.

Сотрудники собора допускали, что тревога могла оказаться ложной, потому что не видели источник огня.

Спасателей вызвали в 18:43, когда сработала вторая пожарная тревога, тогда стало очевидно, что горит крыша собора.

15 апреля 2019 года около 19:00 в столице Франции вспыхнул пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Для тушения привлекли более 400 пожарных, один спасатель получил травмы. Каркас здания удалось спасти. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ.

Полиция не обнаружила никаких улик, которые бы свидетельствовали об умышленном поджоге собора.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на восстановление Собора Парижской Богоматери в течение пяти лет.

Cпециалисты заявили, что причиной стала проблема с электрикой, короткое замыкание. Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в Нотр-Дам.

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