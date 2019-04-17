Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.04.2019, 10:36

Пожар в Нотр-Дам: стало известно, когда вызвали спасателей

Пожар в Нотр-Дам: стало известно, когда вызвали спасателей - Фото
Последствия пожара в Нотр-дам-де-Пари (фото - ЕРА)

Спасателей вызвали, когда сработала вторая пожарная тревога

Реклама
Реклама

Спасатели получили информацию о пожаре в соборе Парижской Богоматери через 23 минуты после начала возгорания. Об этом сообщает BuzzFeed.

Издание отмечает, что пожарная сигнализация сработала в Нотр-Даме вечером 15 апреля в 18:20 по местному времени.

Реклама

Прокурор Парижа Реми Хейц отметил, что администрация храма провела эвакуацию посетителей, поскольку месса началась немного раньше.

"После этого они начали самостоятельно искать источник пожара", - отмечается в сообщении.

Сотрудники собора допускали, что тревога могла оказаться ложной, потому что не видели источник огня.

Спасателей вызвали в 18:43, когда сработала вторая пожарная тревога, тогда стало очевидно, что горит крыша собора.

15 апреля 2019 года около 19:00 в столице Франции вспыхнул пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Для тушения привлекли более 400 пожарных, один спасатель получил травмы. Каркас здания удалось спасти. По предварительным данным, пожар возник в ходе реставрационных работ. 

Полиция не обнаружила никаких улик, которые бы свидетельствовали об умышленном поджоге собора.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на восстановление Собора Парижской Богоматери в течение пяти лет.

Cпециалисты заявили, что причиной стала проблема с электрикой, короткое замыкание. Семья французских миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в Нотр-Дам.

Читайте также: Как горел Собор Парижской Богоматери и что от него осталось: фото

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Нотр-Дам, пожар, спасатели, сигнализация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 