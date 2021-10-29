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Польша отказывается платить Евросоюзу штрафы из-за судебной реформы

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 12:15
Польша отказывается платить Евросоюзу штрафы из-за судебной реформы - Фото
Збигнев Зёбро (Фото – Leszek Szymanski, EPA)

Польша отказывается платить штрафы, наложенные на нее судом Европейского союза из-за проведенной в стране судебной реформы. Об этом заявил министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зёбро, сообщает DW.

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"Польша не может и не должна платить ни единого злотого", – заявил Зёбро вчера, 28 октября, на брифинге в Варшаве.

По словам Зёбро, речь идет как о штрафах, наложенных из-за судебной реформы, так и о выплатах, касающихся шахты Туров на границе с Чехией и Германией.

Министр назвал штрафы ЕС "незаконными санкциями" и заявил, что Польша "не имеет права уступать беззаконию".

Суд ЕС 27 октября назначил Польше ежедневный штраф в размере 1 млн евро – она должна его выплачивать до тех пор, пока не начнет соблюдать меры, предписанные судом 14 июля 2020 года. От Варшавы требуют прекратить действие полномочий дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которыми ей разрешили отстранять от работы судей, что, как считают в CJEU, может угрожать их беспристрастности и независимости.

В суде ЕС заявляют, что такие действия Польши наносят серьезный и непоправимый ущерб правопорядку Евросоюза и ценностям, которые лежат в его основе – в частности речь идет о верховенстве закона.

Решение по шахте Туров суд ЕС принял 20 сентября. Чехия обратилась с иском к Польше из-за расположенной у границ Чехии и Германии шахты, которая наносит ущерб окружающей среде. Суд обязал Польшу ежедневно выплачивать 500 000 евро.

Денис Юдин
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польша штраф конфликт Польши и ЕС судебная реформа в Польше
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