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Польские пограничники получили контейнеры для сна. Поставили на границе с Беларусью – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 17:25
Польские пограничники получили контейнеры для сна. Поставили на границе с Беларусью – фото - Фото
Контейнеры для сна на польско-беларуской границе (фото: Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter)

Пограничники Польши, которые служат на границе близ Беларуси, получили жилые контейнеры для сна. Их будут использовать вместо палаток, пишет РАР.

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Как отметил пресс-секретарь Поморской механизированной дивизии Марек Набздияк, доставлять контейнеры по графику будут до 19 декабря.

"После этой даты все военнослужащие будут использовать стационарную жилую инфраструктуру. Планируются поставки контейнеров, которые обеспечат свободное время и отдых солдат после прохождения службы на границе", – подчеркнул он.

По словам спикера, 10-15% солдат, которые несут службу на границе, сейчас спят в палатках. Остальные уже разместились в жилых контейнерах или в помещениях, арендованных пограничной службой.

Уточняется, что сейчас на границе с Беларусью служат около 10 000 польских военнослужащих. Они оснащены необходимой формой и зимней одеждой, греются с помощью коксовых печей в наблюдательных пунктах. Рабочая смена пограничника составляет восемь часов.

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
  • 29 сентября 2021 года польские пограничники сообщали, что готовятся к провокациям, так как беларуские власти раздают военную форму мигрантам, которые находятся вблизи границы с Польшей.
  • 7 октября беларуские пограничники обстреляли польских военных, которые патрулировали границу.
  • В октябре в Польше предложили построить стену на границе с Беларусью.

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Яна Катасонова
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