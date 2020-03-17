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Последние данные о коронавирусе в мире. Выздоровели почти 80 000 человек

Последние данные о коронавирусе в мире. Выздоровели почти 80 000 человек - Фото
Фото: ЕРА
17.03.2020, 07:17

Коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело более 180 000 человек, почти 80 000 выздоровели, более 7000 умерли от болезни

На 17 марта в мире зарегистрировано 182 406 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 7154 человека, 79 433 выздоровели. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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Большинство выздоровевших, 68 777, - в Китае, где началась пандемия (всего в КНР заболело 81 050 человек, умерло 3230).

Тяжелая ситуация сохраняется в Италии: за сутки число заболевших увеличилось на 3233 и составило 27 980 человек, число умерших выросло на 349 и составило 2158 человек. Выздоровело в Италии на данный момент 2749 пациентов.

Из еропейских стран тяжелая ситуация наблюдается также в Испании - 9942 заболевших (рост на 2098 за сутки), 342 умерших (50 за сутки) и 530 выздоровевших (13 за сутки).

В Германии количество заболевших выросло на 1459 и составило 7272 человека, но смертность сохраняется сравнительно низкой - за сутки умерло 4 человека, всего - 17. Выздоровело 67 человек (за сутки - 21).

Во Франции на данный момент зафиксировано 6650 случаев заболевания (1213 за сутки), умерло 148 (21 за сутки), выздоровело 12 (новых случаев нет).

В Украине выявлено семь заболевших, один случай стал летальным - умерла пожилая женщина в Житомирской области. У одного пациента в Черновцах после проведенного лечения тест на коронавирус показал отрицательный результат.

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Денис Юдин
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