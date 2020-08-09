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Протесты в Бейруте. Митингующих выгнали из МИД - они захватили другие ведомства

09.08.2020, 09:00
Протесты в Бейруте. Митингующих выгнали из МИД - они захватили другие ведомства - Фото
Протесты в Бейруте (фото - ЕРА)

По словам митингующих, их целью является захватить все министерства и оставаться там как можно дольше

Вчера в столице Ливана начались протесты - взрыв в порту обострил недовольство местных жителей властью. Десятки людей ворвались в здание Министерства иностранных дел в Бейруте, а также разгромили здания ливанских банков. Спустя несколько часов митингующих вытеснила из МИД полиция и они пошли захватывать другие министерства, сообщает ВВС.

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В числе прочих протестующим удалось занять министерство энергетики и экономики. "У нас получилось. Это все наше, а полиция за воротами. Они не смогли остановить нас", - заявила одна из участников акции протеста. Она добавила, что митингующие намерены захватить все ведомства в стране и оставаться там как можно дольше, так как взрыв в порту Бейрута, по ее мнению, произошел именно из-за халатности властей.

  • 4 августа в столице Ливана произошел взрыв, примерный ущерб от которого составил около $3-5 млрд, погибли более 135 человек, еще несколько тысяч получили травмы.
  • 5 августа местные власти назвали основной причиной трагедии взрыв 2750 тонн аммиачной селитры в порту.

Дарья Мостовая
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