Путин на встрече с Байденом выступил против американских войск в Средней Азии – WSJ
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом США Джо Байденом в июне заявил, что Кремль и Китай выступают против любого военного присутствия Соединенных Штатов в странах Средней Азии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американские и российские источники.
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"Г-н Путин сказал г-ну Байдену на их встрече в Женеве, что Москва выступает против любой военной роли США в регионе Центральной Азии и что Китай также отвергнет ее", – говорит российский высокопоставленный чиновник.
Сообщается, что позиция Москвы повлияла на то, что США лишились доступа к использованию аэродромов в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане для отправки авиации в Афганистан. В частности речь идет о применении беспилотников для разведки и бомбардировок боевиков Талибана.
Как пишет издание, время полета из стран Персидского залива существенно ограничивает летные возможности беспилотников, так как они используют более 60% своего топлива на перелеты в Афганистан и обратно.
Ранее, подчеркивают журналисты, США использовали базы в Узбекистане и Кыргызстане для своих операций в Афганистане, однако они были вынуждены покинуть страны после давления Китая и России.
Неназванный высокопоставленный чиновник из правительства США заявил, что цель Кремля состояла в том, чтобы предотвратить появление у США военного плацдарма в регионе для борьбы с терроризмом.
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