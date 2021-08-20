UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин на встрече с Байденом выступил против американских войск в Средней Азии – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 11:16
Путин на встрече с Байденом выступил против американских войск в Средней Азии – WSJ - Фото
Путин и Байден (Фото - ЕРА)

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом США Джо Байденом в июне заявил, что Кремль и Китай выступают против любого военного присутствия Соединенных Штатов в странах Средней Азии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американские и российские источники.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Г-н Путин сказал г-ну Байдену на их встрече в Женеве, что Москва выступает против любой военной роли США в регионе Центральной Азии и что Китай также отвергнет ее", – говорит российский высокопоставленный чиновник. 

Сообщается, что позиция Москвы повлияла на то, что США лишились доступа к использованию аэродромов в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане для отправки авиации в Афганистан.  В частности речь идет о применении беспилотников для разведки и бомбардировок боевиков Талибана.

Как пишет издание, время полета из стран Персидского залива существенно ограничивает летные возможности беспилотников, так как они используют более 60% своего топлива на перелеты в Афганистан и обратно.

Ранее, подчеркивают журналисты, США использовали базы в Узбекистане и Кыргызстане для своих операций в Афганистане, однако они были вынуждены покинуть страны после давления Китая и России.

Неназванный высокопоставленный чиновник из правительства США заявил, что цель Кремля состояла в том, чтобы предотвратить появление у США военного плацдарма в регионе для борьбы с терроризмом.

Читайте также: Байден не верит, что Талибан изменился, и не исключает – Аль-Каида может вернуться быстрее

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай владимир путин кыргызстан Афганистан талибан узбекистан таджикистан джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 