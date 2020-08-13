Путин поговорил с Макроном, Кремль пишет - об Украине. Париж насчет этого молчит

Кремль, как делает это часто, уточнил, что разговор состоялся "по инициативе французской стороны"

Вчера, 12 августа, состоялся телефонный разговор президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина соответственно. В Кремле пишут, что среди прочего говорили о Донбассе, но в коммюнике Елисейского дворца об этом не упоминается.

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Пресс-служба российского президента по своему обыкновению назвала гибридную войну РФ против Украины "внутриукраинским конфликтом" и не менее традиционно заявила, как Украина должна "неукоснительно выполнять свои обязательства по политическим аспектам минских договоренностей".

"Президент России вновь подчеркнул важность... налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса", - пишут в Кремле. Там заявили, что в разговоре "дана позитивная оценка" подписанному 22 июля соглашению о перемирии.

Пресс-служба Макрона сообщила, что разговор шел о коронавирусе, Ливане и Беларуси. Об Украине в Париже ничего не написали.

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Евгений Пилипенко

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