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Путин верит в новые отношения с Талибаном – FT

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 12:39
Путин верит в новые отношения с Талибаном – FT - Фото
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Талибана (Фото - ЕРА)

Президент России Владимир Путин постарается наладить отношения с террористической группировкой Талибан, так как верит, что сторонам удастся создать "новые отношения". Об этом пишет Financial Times

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Издание отмечает, что позиция Кремля подкреплена тем, что приход Талибана к власти в Афганистане позволит сдержать угрозу со стороны ИГИЛ и Аль-Каиды. По словам российского дипломата, а также представителя Путина по Афганистану, Замира Кабулова, талибы уничтожат более опасные экстремистские группировки для РФ.

"Тот факт, что талибы берут под свой контроль (территории – ред.), имеет положительный аспект. Почему? Потому что большинство этих (экстремистских - ред.) группировок сосредоточены не на внутренних делах, а на Средней Азии, Пакистане или Иране", – сказал он на прошлой неделе.

Кроме того, как отмечает издание, Москва стремится восстановить себя в качестве "гаранта безопасности" для значительной части евразийского континента. Партнеры РФ в Средней Азии будут надеяться на российскую поддержку перед угрозой с учетом афганской ситуации.

"Я гарантирую, что к сентябрю талибы придут к власти в Кабуле", – сказал дипломатический источник в Кремле.

Читайте также: Разведка США дала прогноз по Афганистану. Через полгода страну захватят талибы

Станислав Стороженко
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владимир путин афганистан талибан игил аль-каида
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