Путин верит в новые отношения с Талибаном – FT

Президент России Владимир Путин постарается наладить отношения с террористической группировкой Талибан, так как верит, что сторонам удастся создать "новые отношения". Об этом пишет Financial Times.

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Издание отмечает, что позиция Кремля подкреплена тем, что приход Талибана к власти в Афганистане позволит сдержать угрозу со стороны ИГИЛ и Аль-Каиды. По словам российского дипломата, а также представителя Путина по Афганистану, Замира Кабулова, талибы уничтожат более опасные экстремистские группировки для РФ.

"Тот факт, что талибы берут под свой контроль (территории – ред.), имеет положительный аспект. Почему? Потому что большинство этих (экстремистских - ред.) группировок сосредоточены не на внутренних делах, а на Средней Азии, Пакистане или Иране", – сказал он на прошлой неделе.

Кроме того, как отмечает издание, Москва стремится восстановить себя в качестве "гаранта безопасности" для значительной части евразийского континента. Партнеры РФ в Средней Азии будут надеяться на российскую поддержку перед угрозой с учетом афганской ситуации.

"Я гарантирую, что к сентябрю талибы придут к власти в Кабуле", – сказал дипломатический источник в Кремле.

В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана.

В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа.

5 июля 2021-го в Таджикистане сообщили, что через границу к ним бежали от столкновений с талибами свыше 1000 военных Афганистана.

Китай провел переговоры с Талибаном, а 9 июля талибы заявили, что взяли якобы 85% территории Афганистана.

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Станислав Стороженко

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