Разведка США опубликовала отчет об НЛО. Удалось идентифицировать один объект из 144-х

Разведка США опубликовала предварительный отчет об НЛО, удалось идентифицировать один объект из 144-х. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса директора нацразведки США.

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Отчет был подготовлен целевой группой, которую Пентагон сформировал в августе 2020 года по требованию Конгресса США.

В нем говорится о 144 неизвестных воздушных явлениях, которые были зафиксированы правительственными источниками США с ноября 2004-го по март 2021-го.

Американским военным удалось "с высокой уверенностью" идентифицировать один объект (это был большой воздушный шар), остальные явления остаются необъясненными.

При этом отмечается, что 80 из 144 НЛО наблюдались из разных датчиков, а 18 из них имели необычную траекторию полета.

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В целом американская разведка предполагает, что эти НЛО можно отнести в одну из пяти групп:

- Помехи в воздушном пространстве (воздушные шары, дроны, птицы, мусор);

- Естественные атмосферные явления (например, образование кристаллов льда);

- Секретные разработки или программы США;

- Системы противников (разработки России, Китая, других стран или неправительственных организаций);

- Другое (в разведке США предлагают группировать их в категорию "ожидающих научных достижений", которые позволили бы лучше их понять).

В американской разведке считают, что эти явления создают проблемы безопасности полетов и могут нести угрозу нацбезопасности США.

Там также пишут, что НЛО остаются неидентифицированными из-за ограниченных данных или проблемы с обработкой и анализом информации. В разведке считают, что необходимо стандартизировать отчетности о таких явлениях, а также увеличить финансирование их изучения.

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Марк Сировой

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