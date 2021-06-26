Разведка США опубликовала отчет об НЛО. Удалось идентифицировать один объект из 144-х
Разведка США опубликовала предварительный отчет об НЛО, удалось идентифицировать один объект из 144-х. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса директора нацразведки США.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отчет был подготовлен целевой группой, которую Пентагон сформировал в августе 2020 года по требованию Конгресса США.
В нем говорится о 144 неизвестных воздушных явлениях, которые были зафиксированы правительственными источниками США с ноября 2004-го по март 2021-го.
Американским военным удалось "с высокой уверенностью" идентифицировать один объект (это был большой воздушный шар), остальные явления остаются необъясненными.
При этом отмечается, что 80 из 144 НЛО наблюдались из разных датчиков, а 18 из них имели необычную траекторию полета.
Смотрите также: Пентагон подтвердил: слитое в сеть видео с НЛО – настоящее
В целом американская разведка предполагает, что эти НЛО можно отнести в одну из пяти групп:
- Помехи в воздушном пространстве (воздушные шары, дроны, птицы, мусор);
- Естественные атмосферные явления (например, образование кристаллов льда);
- Секретные разработки или программы США;
- Системы противников (разработки России, Китая, других стран или неправительственных организаций);
- Другое (в разведке США предлагают группировать их в категорию "ожидающих научных достижений", которые позволили бы лучше их понять).
В американской разведке считают, что эти явления создают проблемы безопасности полетов и могут нести угрозу нацбезопасности США.
Там также пишут, что НЛО остаются неидентифицированными из-за ограниченных данных или проблемы с обработкой и анализом информации. В разведке считают, что необходимо стандартизировать отчетности о таких явлениях, а также увеличить финансирование их изучения.
- Весной 2020-го Пентагон опубликовал три видео с НЛО, а также материалы об встречах флота США с НЛО.
- В августе 2020-го по требованию Конгресса США Пентагон начал формировать рабочую группу для изучения НЛО.
- В марте 2021-го экс-глава разведки США заявил, что материалов об НЛО много и они будут рассекречены к июню.
- В мае в Пентагоне инициировали расследование об инцидентах войск США и НЛО.
Смотрите также: "Ого, оно нырнуло!" Американские военные сняли на видео сферические НЛО над Тихим океаном
Комментарии