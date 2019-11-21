Референдум в Каталонии: Испания расследует вмешательство ГРУ

Национальный суд Испании открыл расследование о возможном вмешательстве российской разведки в организацию референдума об отделении Каталонии в 2017 году, сообщает El País.
Расследование проведет подразделение Национальной полиции, которое специализируется на борьбе с терроризмом.
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Предполагается, что вмешательство осуществлялось спецчастью ГРУ №29155, которая, как ранее сообщали СМИ, создана Россией для дестабилизации обстановки в Европе и причастна к попытке переворота в Черногории и отравлению Скрипалей.
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