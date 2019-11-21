Референдум в Каталонии: Испания расследует вмешательство ГРУ

Неофициальный флаг Каталонии (Фото: pixabay)

Национальный суд Испании открыл расследование о возможном вмешательстве российской разведки в организацию референдума об отделении Каталонии в 2017 году, сообщает El País.

Расследование проведет подразделение Национальной полиции, которое специализируется на борьбе с терроризмом.

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Предполагается, что вмешательство осуществлялось спецчастью ГРУ №29155, которая, как ранее сообщали СМИ, создана Россией для дестабилизации обстановки в Европе и причастна к попытке переворота в Черногории и отравлению Скрипалей.

24 октября российского шпиона задержали в Польше.

российского шпиона задержали 30 октября МИД Болгарии дал российскому дипломату, подозреваемому в шпионаже, 24 часа на то, чтобы покинуть страну.

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