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Референдум в Каталонии: Испания расследует вмешательство ГРУ

Референдум в Каталонии: Испания расследует вмешательство ГРУ - Фото
Неофициальный флаг Каталонии (Фото: pixabay)
21.11.2019, 14:45

Обстановку в Каталонии, по подозрению суда, пыталась дестабилизировать спецчасть российской разведки, о которой раньше сообщали СМИ

Национальный суд Испании открыл расследование о возможном вмешательстве российской разведки в организацию референдума об отделении Каталонии в 2017 году, сообщает El País.

Расследование проведет подразделение Национальной полиции, которое специализируется на борьбе с терроризмом.

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Предполагается, что вмешательство осуществлялось спецчастью ГРУ №29155, которая, как ранее сообщали СМИ, создана Россией для дестабилизации обстановки в Европе и причастна к попытке переворота в Черногории и отравлению Скрипалей.

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