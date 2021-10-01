Рекордное число нелегалов из Беларуси пыталось попасть в Польшу

Более 500 человек пытались незаконно попасть в Польшу из Беларуси вчера, 30 сентября 2021 года. Об этом в Twitter сообщила Пограничная служба Польши. До этого наибольшее число нелегалов за день, 473, фиксировалось 28 сентября.

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По данным ведомства, границу Польши пытались пересечь 529 человек.

Польские пограничники задержали 18 граждан Ирака. Также четыре человека были задержаны за помощь в попытках перейти границу, среди них гражданин Ливана, гражданин Польши и два гражданина Украины.

Всего в сентябре было предпринято 7525 попыток перейти границу Польши и Беларуси.

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Денис Юдин

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