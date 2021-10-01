Рекордное число нелегалов из Беларуси пыталось попасть в Польшу
01.10.2021, 13:50
Польская полиция на границе с Беларусью (Фото – Artur Reszko, EPA)
Более 500 человек пытались незаконно попасть в Польшу из Беларуси вчера, 30 сентября 2021 года. Об этом в Twitter сообщила Пограничная служба Польши. До этого наибольшее число нелегалов за день, 473, фиксировалось 28 сентября.
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По данным ведомства, границу Польши пытались пересечь 529 человек.
Польские пограничники задержали 18 граждан Ирака. Также четыре человека были задержаны за помощь в попытках перейти границу, среди них гражданин Ливана, гражданин Польши и два гражданина Украины.
Всего в сентябре было предпринято 7525 попыток перейти границу Польши и Беларуси.
- Польша со 2 сентября ввела ЧП на границе с Беларусью и строит стену. Власти хотят защититься от наплыва мигрантов из Африки и Ближнего Востока. В миграционном кризисе они обвиняют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и Кремль.
- 27 сентября в телефонах у нелегальных мигрантов нашли экстремистские материалы. Из-за этого власти Польши планировали продлить чрезвычайное положение на два месяца.
- В тот же день ПАСЕ проголосовала за проведение дебатов по миграционному кризису на границе ЕС, хотя РФ активно выступала против рассмотрения этого вопроса.
- Сегодня, 1 октября, Польша продлила режим ЧП на границе с Беларусью еще на два месяца.
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