Российский истребитель пролетел над фрегатом немецких ВМС в Балтийском море
Российский истребитель совершил очередную провокацию в Балтийском море. Об этом во время дебатов по бюджету в Бундестаге сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, цитирует n-tv.
По его словам, российский военный самолет пролетел над фрегатом Военно-морских сил Германии в Балтийском море. Такие пролеты считаются ненужными провокациями у военных.
По информации медиа, истребитель РФ пролетел над фрегатом "Гамбург", который сейчас участвует в учениях НАТО "Удар Нептуна". Эти пролеты происходили дважды, незадолго до и в минувшие выходные.
Писториус сравнил этот инцидент с вторжением российских беспилотников и истребителей в воздушное пространство Польши и Эстонии. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин испытывает НАТО.
"Путин хочет спровоцировать страны – члены НАТО, и он стремится выявить, раскрыть и использовать мнимые слабые места в Альянсе", – добавил министр обороны Германии.
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они были над Эстонией около 12 минут.
- В тот же день российские истребители нарушили зону безопасности буровой платформы польской компании Petrobaltic в Балтийском море. Более чем за неделю до этого два десятка российских БпЛА нарушили воздушное пространство Польши.
- 22 сентября Туск заявил, что Польша будет сбивать объекты, которые явно нарушают ее воздушное пространство. Глава МИД Британии в ООН заявила о готовности дать отпор самолетам-нарушителям.
