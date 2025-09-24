Російський винищувач пролетів над фрегатом німецьких ВМС у Балтійському морі

Літак РФ пролетів над фрегатом "Гамбург", який зараз бере участь у навчаннях НАТО "Удар Нептуна"

Борис Пісторіус (Фото: Filip Singer/EPA)

Російський винищувач вчинив чергову провокацію в Балтійському морі. Про це під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, цитує n-tv.

За його словами, російський військовий літак пролетів над фрегатом Військово-морських сил Німеччини в Балтійському морі. Такі прольоти вважаються непотрібними провокаціями у військових.

За інформацією медіа, винищувач РФ пролетів над фрегатом "Гамбург", який зараз бере участь у навчаннях НАТО "Удар Нептуна". Ці прольоти відбувалися двічі, незадовго до та минулими вихідними.

Пісторіус порівняв цей інцидент із вторгненням російських безпілотників та винищувачів у повітряний простір Польщі та Естонії. На його думку, російський диктатор Володимир Путін випробовує НАТО.

"Путін хоче спровокувати країни – члени НАТО, і він прагне виявити, розкрити та використати уявні слабкі місця в Альянсі ", – додав міністр оборони Німеччини.