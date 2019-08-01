Россия грозит Британии ответом на штраф пропагандистам из RT

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Роскомнадзор заявил о подготовке "зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом". Об этом сообщает российский Интерфакс.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что поправки в законы об иностранных СМИ, которые ведомство хочет подготовить, чтобы обеспечить "зеркальные ответы" на "притеснение" российских СМИ за рубежом, будут предусматривать миллионные штрафы. Предложенные штрафы будут сопоставимы с теми, которые за рубежом будут взыскивать с российских СМИ. При разработке документа Роскомандзор будет руководствоваться практикой практикой британского медиарегулятора Ofcom.

В РФ планируют, что поправки будут готовы и внесены в Госдуму РФ в ближайшие десять дней.

26 июля британский регулятор Ofcom за нарушение правил вещания оштрафовал российский государственный телеканал RT (ранее - Russia Today) почти на $250 000.

Расследование против RT началось в декабре 2018 года. Ofcom изучил 10 выпусков программ RT, и не обнаружил нарушений только в трех из них. Регулятор обнародовал подробные отчеты о каждом из возможных нарушений.

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