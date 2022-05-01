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Россия обходит санкции через Армению и Казахстан, общается с Грузией и Азербайджаном – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 09:49
Россия обходит санкции через Армению и Казахстан, общается с Грузией и Азербайджаном – ГУР - Фото
Газпром (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

Россия использует страны-соседки, чтобы минимизировать разрушительные последствия введенных против нее экономических санкций и обойти их. О лазейках, которые используют оккупанты, рассказали в Главном разведуправлении Минобороны.

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По данным разведки, особенно в РФ страдают отрасли, зависимые от технологий и комплектующих иностранного производства.

В ГУР узнали, что Москва намерена организовать в странах ОДКБ производство деталей к российской продукции военного и двойного назначения, прежде всего нуждающейся в использовании иностранных комплектующих. Это также усилит экономическую зависимость таких стран от Кремля, отметили в разведке.

"Москва также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки. Снабжение планируется осуществлять под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции и экспортировать ее в третьи страны. На территории этих стран уже создано более 200 компаний", – подчеркнули в ГУР.

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В частности, пишет разведка, Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса российскими компаниями, прежде всего, в IT-сфере. С конца февраля в Армению прибыло около 85 000 россиян и 113 IT-компаний, причем граждане РФ создали там около 1000 частных предприятий и более 250 ООО. Они уплачивают налоги в бюджеты обеих стран.

Также ведущий российский производитель средств ПВО – Ульяновский механический завод – привлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства. До вторжения в феврале РФ закупала немецкую продукцию для ЗРК "Бук" и ЗПРК "Тунгуска".

Евгений Пилипенко
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