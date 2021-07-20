Россия перебросила танки к Афганистану. Посол РФ говорит, "отразим любую агрессию"

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Российские танковые войска в Таджикистане совершили 200-километровый марш в приграничный с Афганистаном район. Формально цель – учения 5—10 августа на полигоне Харб-Майдон, о чем пишет пресс-служба Центрального военного округа ВС РФ.

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После прибытия на место относительно недалеко от границы, которую на том участке со стороны Афганистана контролируют талибы, экипажи "занялись оборудованием позиций и укрытий". Переброшено около 50 танков, уточняет ТАСС.

Идет развертывание пунктов управления, проводится инженерное оборудование огневых позиций и маскировка техники.

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На полигоне, помимо россиян, находятся таджикские и узбекские военные.

СПРАВКА. Российская 201-я база на 6000 военных с бронетехникой, артиллерией и авиацией дислоцируется в двух городах (Душанбе и Бохтар), причем второй – в 82 км от границы. Неподалеку, в соседнем Кыргызстане, есть авиабаза РФ, оттуда они могут перебросить штурмовую авиацию.

"Учения" в Таджикистане российские военные начали в середине июля на фоне обострения ситуации в Афганистане.

Сегодня посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов заявил Коммерсанту, что "в случае необходимости 201-я РВБ отразит любые агрессивные действия со стороны афганских террористических организаций".

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Евгений Пилипенко

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