UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия перебросила танки к Афганистану. Посол РФ говорит, "отразим любую агрессию"

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 10:23
Россия перебросила танки к Афганистану. Посол РФ говорит,
Фото: ЕРА
дополнено

Российские танковые войска в Таджикистане совершили 200-километровый марш в приграничный с Афганистаном район. Формально цель – учения 5—10 августа на полигоне Харб-Майдон, о чем пишет пресс-служба Центрального военного округа ВС РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

После прибытия на место относительно недалеко от границы, которую на том участке со стороны Афганистана контролируют талибы, экипажи "занялись оборудованием позиций и укрытий". Переброшено около 50 танков, уточняет ТАСС.

Идет развертывание пунктов управления, проводится инженерное оборудование огневых позиций и маскировка техники.

Читайте также: Терроризм в Афганистане: угроза, которую недооценили (материал за 2018 год)

На полигоне, помимо россиян, находятся таджикские и узбекские военные.

СПРАВКА. Российская 201-я база на 6000 военных с бронетехникой, артиллерией и авиацией дислоцируется в двух городах (Душанбе и Бохтар), причем второй – в 82 км от границы. Неподалеку, в соседнем Кыргызстане, есть авиабаза РФ, оттуда они могут перебросить штурмовую авиацию.

"Учения" в Таджикистане российские военные начали в середине июля на фоне обострения ситуации в Афганистане.

Нажмите на карту, чтобы увеличить ее

Сегодня посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов заявил Коммерсанту, что "в случае необходимости 201-я РВБ отразит любые агрессивные действия со стороны афганских террористических организаций".

Читайте также: Талибан пригрозил Турции "джихадом", если Эрдоган не заберет войска так же, как американцы

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
учения афганистан талибан танк таджикистан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 