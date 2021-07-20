Россия перебросила танки к Афганистану. Посол РФ говорит, "отразим любую агрессию"
Российские танковые войска в Таджикистане совершили 200-километровый марш в приграничный с Афганистаном район. Формально цель – учения 5—10 августа на полигоне Харб-Майдон, о чем пишет пресс-служба Центрального военного округа ВС РФ.
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После прибытия на место относительно недалеко от границы, которую на том участке со стороны Афганистана контролируют талибы, экипажи "занялись оборудованием позиций и укрытий". Переброшено около 50 танков, уточняет ТАСС.
Идет развертывание пунктов управления, проводится инженерное оборудование огневых позиций и маскировка техники.
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На полигоне, помимо россиян, находятся таджикские и узбекские военные.
"Учения" в Таджикистане российские военные начали в середине июля на фоне обострения ситуации в Афганистане.
Сегодня посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов заявил Коммерсанту, что "в случае необходимости 201-я РВБ отразит любые агрессивные действия со стороны афганских террористических организаций".
- В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана.
- В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа.
- 5 июля 2021-го в Таджикистане сообщили, что через границу к ним бежали от столкновений с талибами свыше 1000 военных Афганистана.
- Китай провел переговоры с Талибаном, а 9 июля талибы заявили, что взяли якобы 85% территории Афганистана.
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