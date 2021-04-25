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Россия приходит в упадок как страна, она ослабевает – глава разведслужбы Британии MI6

25.04.2021, 10:24
Россия приходит в упадок как страна, она ослабевает – глава разведслужбы Британии MI6 - Фото
Ричард Мур (Скриншот из видео)

Глава разведывательной службы Великобритании MI6 Ричард Мур заявил, что Россия это объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане страна. Об этом он сказал в интервью The Times.

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"Это чрезвычайно сложное место. И очевидно, что обращение с (российским оппозиционером – ред.) Алексеем Навальным, как мы видели с тысячами протестующих на улицах не только Москвы – ряда городов, показывает, что есть доля недовольства Путиным", – считает Мур.

По его словам, Великобритания и США предупредили Путина, что в случае продолжения агрессии против Украины Россией будут понесены "значительные потери".

"Россияне абсолютно не сомневаются в позиции Великобритании по этому вопросу. И они абсолютно не сомневаются в позиции администрации Байдена по этому вопросу, потому что каналы открыты", – добавил глава британской разведки.

Говоря о скандале с разоблачением взрыва на складе боеприпасов в чешской Врбетице, Мур отметил, что Соединенное Королевство тесно координирует свои действия с союзниками, "чтобы убедиться, что они дают решительные послания Путину". 

"Когда вы получаете такую ​​модель безрассудного поведения, вы, конечно же, смотрите и на то, что происходит вокруг Украины и конечно нас это беспокоит", – сказал Мур.

Читайте также: Западу нужно быть готовым к расходам, если он хочет противостоять Путину – Financial Times

Станислав Стороженко
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Ричард Мур MI6 Россия владимир путин джо байден агрессия рф
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