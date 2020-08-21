Россия согласилась передать Навального на лечение в Германию

Омские врачи заявили, что состояние оппозиционера стабилизировалось

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи, в реанимации которой с 20 августа находится российский оппозиционный политик Алексей Навальный, не возражают против его перевода в другую клинику, так как его состояние стабилизировалось. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Навального планируется транспортировать уже сегодня, 21 августа.

"Мы не возражаем против его перевода в другой стационар, это не произойдет мгновенно, это будет происходить сегодня", - сказал заместитель главного врача омской БСМП №1 Анатолий Калиниченко.

Он уточнил, что Навальный "достаточно стабилен", демонстрирует позитивную динамику. Его мозг находится в стабильном состоянии.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.