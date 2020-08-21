Россия согласилась передать Навального на лечение в Германию
21.08.2020, 19:11
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)
Омские врачи заявили, что состояние оппозиционера стабилизировалось
Врачи омской больницы скорой медицинской помощи, в реанимации которой с 20 августа находится российский оппозиционный политик Алексей Навальный, не возражают против его перевода в другую клинику, так как его состояние стабилизировалось. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, Навального планируется транспортировать уже сегодня, 21 августа.
"Мы не возражаем против его перевода в другой стационар, это не произойдет мгновенно, это будет происходить сегодня", - сказал заместитель главного врача омской БСМП №1 Анатолий Калиниченко.
Он уточнил, что Навальный "достаточно стабилен", демонстрирует позитивную динамику. Его мозг находится в стабильном состоянии.
- Утром 20 августа 2020-го российский оппозиционер Навальный летел в Москву из Томска, когда в салоне самолета ему стало плохо (см. видео). Борт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в тяжелом состоянии с неким отравлением. Соратники считают, что его отравили ядом в чае.
- Позднее в его команде сообщили, что Навальный в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи говорят - "нетранспортабелен", сторонники не верят.
- Сегодня соратники Навального сообщили, что полиция заявила об обнаружении в организме политика сильного яда. Позже главврач больницы заявил, что основной диагноз Навального - нарушение обмена веществ.
- Юлия Навальная обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировку мужа на лечение в Германию. Немецкие врачи прилетели за ним в Омск.
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