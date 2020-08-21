В больницу к Навальному пустили врачей из Германии, жена политика обратилась к Путину

Родственникам Алексея Навального не дают общаться с врачами из Германии, которых пустили в омскую больницу к политику

В омскую больницу, где находится в коме российский оппозиционный политик Алексей Навальный, пустили врачей из Германии. Об этом сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

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"Немецкие врачи находятся внутри больницы, но родственникам с ними встретиться не дают," - написала Ярмыш и опубликовала комментарий жены политика, Юлии Навальной:

Немецкие врачи находятся внутри больницы, но родственникам с ними встретиться не дают. Комментарий Юли Навальной pic.twitter.com/0zu8obAIIE — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

В свою очередь Навальная обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировку мужа на лечение в Германию, обращение опубликовано в Twitter Навального:

Денис Юдин

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