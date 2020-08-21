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В больницу к Навальному пустили врачей из Германии, жена политика обратилась к Путину

21.08.2020, 15:54
В больницу к Навальному пустили врачей из Германии, жена политика обратилась к Путину - Фото
Алексей Навальный (Фото: Евгений Фельдман/ЕРА)

Родственникам Алексея Навального не дают общаться с врачами из Германии, которых пустили в омскую больницу к политику

В омскую больницу, где находится в коме российский оппозиционный политик Алексей Навальный, пустили врачей из Германии. Об этом сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

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"Немецкие врачи находятся внутри больницы, но родственникам с ними встретиться не дают," - написала Ярмыш и опубликовала комментарий жены политика, Юлии Навальной:

В свою очередь Навальная обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировку мужа на лечение в Германию, обращение опубликовано в Twitter Навального:

  • Утром 20 августа 2020-го российский оппозиционер Навальный летел в Москву из Томска, когда в салоне самолета ему стало плохо (см. видео). Борт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в тяжелом состоянии с неким отравлением. Соратники считают, что его отравили ядом в чае.
  • Позднее в его команде сообщили, что Навальный в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи говорят - "нетранспортабелен", сторонники не верят.
  • Сегодня соратники Навального сообщили, что полиция заявила об обнаружении в организме политика сильного яда. Позже главврач больницы заявил, что основной диагноз Навального - нарушение обмена веществ.

Денис Юдин
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