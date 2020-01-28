Россия закрыла границу с Китаем из-за коронавируса

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Россия закрыла границу с Китаем из-за вспышки заразного коронавируса на территории КНР. Об этом со ссылкой на губернатора Хабаровского края РФ пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

До 7 февраля будет закрыта граница в трех регионах на Дальнем Востоке России. Речь идет о погранпереходах в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Амурской области РФ.

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О еще одном небольшом участке российской-китайской границы - в горном Кош-Агачском районе на Алтае - речь не идет.

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