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"Сообща защитим Европу". Бербок говорит о решающей фазе в ситуации с Россией и Украиной

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 09:34
Анналена Бербок (фото - EPA)

Перед переговорами НАТО с Россией о ее ультиматумах относительно Украины и Альянса министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "единственный выход из сложившегося кризиса безопасности на континенте – через диалог". Такие ее слова приводит сайт МИД ФРГ.

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Бербок вылетела в США на встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном. Она заверила, что общий посыл европейцев и правительства США в плане агрессии России "понятен": ее действия имеют "четкую цену".

"Последние несколько дней и недель мы очень ясно заявляли об этом российскому правительству снова и снова. Сейчас мы входим в решающую фазу, на которой на разных уровнях ожидаются важные обсуждения", — напомнила она.

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По словам главы МИД Германии, даже если форматы переговоров меняются, послания трансатлантических партнеров Москве "всегда одни и те же".

"Чем труднее времена, тем важнее прочные партнерские отношения, а у нас, европейцев, нет более сильного партнера, чем США. Своей поездкой в Вашингтон я хочу показать это", – подчеркнула Бербок.

Она добавила, что сила НАТО измеряется "не танками и ракетами", а прежде всего тем, что союзники объединяются, когда нужно защищать основные нормы международного права и общие ценности. "Мы полны решимости действовать сообща, чтобы защитить европейский мирный порядок", – резюмировала глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

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Евгений Пилипенко
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